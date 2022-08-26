İstanbul’da dolu etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

AA
26 Ağustos 2022 Cuma, 18:28
İstanbul’da dolu etkili oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı.

Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi.

Öte yandan yağışın ardından sokağa çıkan çocuklar ise, yağışlı havayı oyunlar oynayarak eğlenceli hale getirdi.


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