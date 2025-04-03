İstanbul'da eğlence mekanında silahlar patladı: Yaralılar var!
Şişli ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 2 kişi yaralanırken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan eğlence mekanında saat 05.00 sıralarında silahlı çatışma meydana geldi.
İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekan içinde başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine dışarı çıkan taraflar, araçlarında bulunan silahları alarak birbirlerine ateş açtı.
Çıkan çatışmada 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken şüpheliler, araçlarla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri taksiyle diğeri ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Ekiplerin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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