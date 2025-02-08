Antalya'da eğlence mekanında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü!

Finike ilçesindeki eğlence mekanında çıkan kavgada bıçaklanan 25 yaşındaki Ekrem Bolkaç, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da eğlence mekanında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü!
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AA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 14:59

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Arif Mahallesi'nde müzikli eğlence mekanına gelen bazı kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 25 yaşındaki Ekrem Bolkaç, bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bolkaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Etiketler: #Antalya #bıçak #eğlence mekanı #kavga

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