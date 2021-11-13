İstanbul’da eğlence mekanlarına denetim

13 Kasım 2021 Cumartesi, 09:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy’de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mekanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde iş yerlerinin belgeleri ve evrakları incelendi.

Beyoğlu - Cihangir - Kılıçali Paşa Mahallesi’nde hizmet veren iki işletmenin belgeleri incelendi. Denetimde mekanların ruhsatlarının olmadığı öğrenildi. Ruhsatı olmayan iki mekanın tutanakları polis ekipleri tarafından tutuldu.