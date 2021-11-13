İstanbul’da eğlence mekanlarına denetim
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli’de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy’de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Mekanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde iş yerlerinin belgeleri ve evrakları incelendi.
Beyoğlu - Cihangir - Kılıçali Paşa Mahallesi’nde hizmet veren iki işletmenin belgeleri incelendi. Denetimde mekanların ruhsatlarının olmadığı öğrenildi. Ruhsatı olmayan iki mekanın tutanakları polis ekipleri tarafından tutuldu.
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