İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Aralık 2023 hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 17.12.2023 - 09:52

Güncelleme: 17.12.2023 - 09:52

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 17 Aralık Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BAĞCILAR ELEKTİRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 17/12/2023 09:00:00 - 17/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 17/12/2023 10:30:00 - 17/12/2023 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35210651

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BERHUDAR, BERİL, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELÇİ, ERSİN ÇIKMAZI, GÜLİSTAN, ÇAKIL YOLU, ÖZGÜ sk bölgelerinde 17/12/2023 12:00:00 - 17/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1202., YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1244., 1246., 1247., 1248., 1250., 1255., 1256., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 17/12/2023 00:00:00 - 17/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35206092

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 500., 501., 502., 503., 506., 507., 508., 509., 510., 512., 514. sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 725., 729., 730., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 742., 745., 747., 749., 751., 759., 764., 807., 826., 827., 828., 829., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 839., 841., 843., 844., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 17/12/2023 02:00:00 - 17/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209604

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CEMAL GÜRSEL, ORHAN VELİ sk bölgelerinde 17/12/2023 09:00:00 - 17/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 17/12/2023 10:00:00 - 17/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.