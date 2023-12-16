İSKİ baraj doluluk oranı! 16 Aralık 2023 İstanbul barajlarında son durum...

İSKİ tarafından her gün baraj doluluk oranları güncelleniyor. Bugün etkili olan sağanak yağış ile beraber yurttaşlar İstanbul baraj doluluk oranlarını merak ediyor.16 Aralık 2023 İstanbul barajlarında son durum...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 11:07
İSKİ baraj doluluk oranı! 16 Aralık 2023 İstanbul barajlarında son durum...
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İstanbul'da yağan sağanak yağışın barajlara ne kadar etkisi olduğu merak ediliyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlyana yağmur bugün de etkisini sürdürüyor.  Kurak günler geçiren mega kent İstanbul’da geçtiğimiz hafta da etkili olan sağanak yağış barajlara can suyu oldu. Peki, bugün etkili olan sağanak yağış barajları doldurdu mu?

BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul'da 15 Aralık 2023 günü baraj doluluk oranı 40,57'ye ulaşmıştı. 16 Aralık'ta ise bu oran 41,71'e yükseldi.

BARAJLARDA SON DURUM

Ömerli Barajı: %65,83

Darlık Barajı: %58,44

Elmalı Barajı: %82,23

Terkos Barajı: %27,26

Alibey Barajı: %51,73

Büyükçekmece Barajı: %26,9

Sazlıdere Barajı: %23,43

Istrancalar Barajı: %48,46

Kazandere Barajı: %18,2

Pabuçdere Barajı: %13,26


İSKİ Baraj baraj doluluk oranı

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