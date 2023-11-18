İstanbul'da elektrik kesintisi: 18 Kasım Cumartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:12

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:12

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 18 Kasım Cumartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 18 Kasım Cumartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35145381

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, ÇUKURDERE sk / YUNUS EMRE mah FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, SAMANDIRA, SEYİR, ÇAMLICA sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145386

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah KABATAŞ sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152726

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 18/11/2023 09:30:00 - 18/11/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152735

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah DERSAADET sk bölgelerinde 18/11/2023 10:30:00 - 18/11/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156481

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgelerinde 18/11/2023 11:30:00 - 18/11/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154777

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BAŞEĞMEZ, ERTUĞRUL, GÜNGÖRMÜŞ, RAST, TRUVA, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAYBAŞI sk bölgelerinde 18/11/2023 13:00:00 - 18/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148929

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 18/11/2023 14:00:00 - 18/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35149631

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-221 sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35144956

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AĞAÇARDI, FERİDE, METİN, REŞİTPAŞA, ÜRÜN, İPLİK, ŞEHİT J.KOM.ER CEMAL DİNÇ sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148445

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 18/11/2023 10:00:00 - 18/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35154644

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 18/11/2023 08:00:00 - 18/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35154468

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 17/11/2023 11:00:00 - 17/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35152028

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah ASİLLER, KUBİLAY, MUHTAR, RESNELİ, SAĞLIK, TAMBURACI OSMAN, VANKULU, YENİ İNCİRLİ YOLU, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156350

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKSU, KOŞUYOLU sk bölgelerinde 18/11/2023 10:00:00 - 18/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152022

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 18/11/2023 12:00:00 - 18/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152027

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk bölgelerinde 18/11/2023 12:00:00 - 18/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35152682

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156239

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ATAKENT, AYFER, BELEN, BENGÜ, BEREKETLİ, ERATA, GÜZEL, KÖROĞLU, LAVANTA, MİMAR SİNAN, PELİN, REŞİT PAŞA, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152679

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154533

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, TOPÇU sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35142696

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah TERSANE sk bölgelerinde 18/11/2023 03:00:00 - 18/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35149258

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35156209

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah KAŞİF, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35155999

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657. sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147286

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121., 3143. sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35153049

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ZİYA GÖKALP, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154776

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / ZAFER mah 110. sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35148487

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.BEGONYA, 1.CAN, 1.CANAN, 1.FESLEĞEN, 1.GONCA, 1.KAHRAMAN, 1.KAYAK, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 1.PINAR, 1.SANCAK, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 1.ŞELALE, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.BAHÇE, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, BURGAZ YOLU, DARI, DEMET, DİLA, EBRU, FİDAN, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, ILGIN, KABAN, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MERMER ÇEŞME YOLU, MISIR, MİS, NAKIŞ, OVACIK, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, PİRAMİT, SERA, SIRÇA, TAN, TELEKOM, TÜLAY, YOLCU, YUMAK, YÜCEL, ZAKKUM, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI, ÖĞRETMEN, ÜSTKÜME, İSTANBUL, ŞİFA sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 18/11/2023 01:00:00 - 18/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154307

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ERTÜRK sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1014., 1015., 1022., 1024., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1040., 1045., 1047., 1048., 1058., 1059., 1059/1., 1059/2., 1061., 1061/1., 1062., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1071., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, KEÇEYOLU, KÜÇÜKKÖY, NEZAKET, SAPAN, SİPAHİLER, YEŞİL, YEŞİM, ÇİMENZAR sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 767. sk / HÜRRİYET mah 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 280., 281., 290., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / MERKEZ mah 1. BAĞLAR, 1. SELVİ, 2. BAĞLAR, 2. SELVİ, 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, AHLAT, AKALAR, AKASYA, ARDA, ASİL, ATA, ATLAS, BAHTİYAR, BARIŞ, BAĞLAR, BÜYÜK FUATPAŞA, BÜYÜK YILDIZ, CEVİZLİ, COŞKUN, CUMHURİYET, DOLUNAY, DÜNYA, EBABİL, EFLAK, ENVAR, ERBAB, ESEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, EŞREF, FERAH, FİGEN, GONCADAL, GÜLDEMET, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HACI HASAN, HASTANE, HAVUZLU, HAYDARPAŞA, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KUBİLAY, KUYULU, KÜLTÜR, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKKÖY, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, MORLALE, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, REŞADİYE, SALİHPAŞA, SANATKAR, SELVİLİ, SERHAT, SOKULLU MEHMETPAŞA, SÜMBÜL, TEPE, TUNCA, TİKVEŞLİ, VEFA, V bölgelerinde 18/11/2023 02:00:00 - 18/11/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154303

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1045., 1099. sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 753., 754., 755., 756., 756/1., 757., 758., 758/1., 758/2., 758/3., 758/4., 758/5., 758/7., 758/8., 759., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., 305., 306., 307., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ, ŞAKİR ZÜMRE sk / KARADENİZ mah 1151., 1169. sk / MERKEZ mah KUYULU, SANCAKLI, SOKULLU MEHMETPAŞA, ÇUKURÇEŞME sk / MEVLANA mah 911. sk / SARIGÖL mah AKÇA, BEKÇİ, CAMİ, CENGAVER, CEPHANELİK, DEREBOYU, DEREYOLU, GÜZEL, HAMAM, LALELİ, MEHMET HIZIR, MEKAN, NAZENİN, NAZLI, NESİM, SÜREYYA, TULUMBA, VATAN, VATANSEVER, YAREN, YAYLA, ZİRVE, ÇETİNKAYA, İNCE, İNCİ, İZMİR sk / YENİ MAHALLE mah 501., 502., 503., CENGİZ TOPEL, KÖŞK, MERDİVENLİ sk / YILDIZTABYA mah AKAR, ASALET, AŞİKAR, BADEM, BAHADIR, BEDİR, BERCESTE, BEYZA, CAN, CESUR, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, GÜNDOĞDU, KAYNAR, LALE, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, PINAR, SEYHAN, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, YOKUŞ, ZA bölgelerinde 18/11/2023 02:00:00 - 18/11/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148362

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇİN, BAHAR, FEZA, GÜNEŞ, KARANFİL, KASIMPATI, KIR, LAVANTA, MESCİT, OKUL YOLU, PETEK, SELAM, YAYLA, ZEYBEK, ŞEN sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35154307

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ERTÜRK sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1014., 1015., 1022., 1024., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1040., 1045., 1047., 1048., 1058., 1059., 1059/1., 1059/2., 1061., 1061/1., 1062., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1071., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, KEÇEYOLU, KÜÇÜKKÖY, NEZAKET, SAPAN, SİPAHİLER, YEŞİL, YEŞİM, ÇİMENZAR sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 767. sk / HÜRRİYET mah 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 280., 281., 290., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / MERKEZ mah 1. BAĞLAR, 1. SELVİ, 2. BAĞLAR, 2. SELVİ, 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, AHLAT, AKALAR, AKASYA, ARDA, ASİL, ATA, ATLAS, BAHTİYAR, BARIŞ, BAĞLAR, BÜYÜK FUATPAŞA, BÜYÜK YILDIZ, CEVİZLİ, COŞKUN, CUMHURİYET, DOLUNAY, DÜNYA, EBABİL, EFLAK, ENVAR, ERBAB, ESEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, EŞREF, FERAH, FİGEN, GONCADAL, GÜLDEMET, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HACI HASAN, HASTANE, HAVUZLU, HAYDARPAŞA, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KUBİLAY, KUYULU, KÜLTÜR, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKKÖY, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, MORLALE, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, REŞADİYE, SALİHPAŞA, SANATKAR, SELVİLİ, SERHAT, SOKULLU MEHMETPAŞA, SÜMBÜL, TEPE, TUNCA, TİKVEŞLİ, VEFA, V bölgelerinde 18/11/2023 02:00:00 - 18/11/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154303

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1045., 1099. sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 753., 754., 755., 756., 756/1., 757., 758., 758/1., 758/2., 758/3., 758/4., 758/5., 758/7., 758/8., 759., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., 305., 306., 307., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ, ŞAKİR ZÜMRE sk / KARADENİZ mah 1151., 1169. sk / MERKEZ mah KUYULU, SANCAKLI, SOKULLU MEHMETPAŞA, ÇUKURÇEŞME sk / MEVLANA mah 911. sk / SARIGÖL mah AKÇA, BEKÇİ, CAMİ, CENGAVER, CEPHANELİK, DEREBOYU, DEREYOLU, GÜZEL, HAMAM, LALELİ, MEHMET HIZIR, MEKAN, NAZENİN, NAZLI, NESİM, SÜREYYA, TULUMBA, VATAN, VATANSEVER, YAREN, YAYLA, ZİRVE, ÇETİNKAYA, İNCE, İNCİ, İZMİR sk / YENİ MAHALLE mah 501., 502., 503., CENGİZ TOPEL, KÖŞK, MERDİVENLİ sk / YILDIZTABYA mah AKAR, ASALET, AŞİKAR, BADEM, BAHADIR, BEDİR, BERCESTE, BEYZA, CAN, CESUR, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, GÜNDOĞDU, KAYNAR, LALE, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, PINAR, SEYHAN, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, YOKUŞ, ZA bölgelerinde 18/11/2023 02:00:00 - 18/11/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35156012

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, CEVAT AÇIKALIN, DEMET, EZHER, GÜLBAHÇE, MERCANLAR, SERGİLİ sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35147083

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, BİRLİK, KARADENİZ sk bölgelerinde 18/11/2023 00:01:00 - 18/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147084

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, 3.YAVUZ SELİM, BEŞYOL YAN YOLU, CAMİ, SİTELER ÇIKMAZI, ÇAMLIBEL, ÇİMEN sk bölgelerinde 18/11/2023 00:01:00 - 18/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147070

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, 503., 504. sk bölgelerinde 18/11/2023 00:01:00 - 18/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145072

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DAMLA, KÖYÜSTÜ, NAR ÇİÇEĞİ, YENİLMEZ sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145077

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.IHLAMUR, 1.KESTANE, CANSU, ELMALI, SARIÇAM, ZEYNEBİYE sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35154430

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE sk bölgelerinde 18/11/2023 00:01:00 - 18/11/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148351

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKINCILAR sk / TARABYA mah AKINCILAR, AYYILDIZ, MUTLU, SEVGİ LEYLAK, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156499

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35154399

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAZAR sk / SELİMPAŞA mah 5008. sk bölgelerinde 18/11/2023 01:00:00 - 18/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154406

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 18/11/2023 01:00:00 - 18/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154398

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 18/11/2023 01:00:00 - 18/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156384

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DORUK sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156095

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156385

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÖĞÜRTLEN, KALEKAPI, YORULMAZ, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156130

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADIM, BELDE, ELMAS, GÖKALP, GÖKDENİZ ÇIKMAZI, MERT, NADİDE, NİLAY, OYLUM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, ÖREN, ÖZGÜL, ÖZMEN, ÖZNUR sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154613

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, BATTALBEY, BEYŞEHİR, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, EMEKTAR, EREĞLİ, GÜRHAN, HASANKEYF, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAÇOBAN, NURCİHAN, OTAĞ, PASİNLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TARLACIK ÇIKMAZI, TARSUS, VEZİRKÖPRÜ, YILDIZELİ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 18/11/2023 12:00:00 - 18/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35123273

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, KURTULUŞ, POYRAZ, SEYMEN, TÜRKBEYİ sk / CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, EFE, ERGENEKON, HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, RUMELİ, SAKSI, TAVUKÇU FETHİ, TAYYARECİ FEHMİ sk / DUATEPE mah BARUTHANE, BOZKURT, ERGENEKON, KURTULUŞ sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, POYRAZ, YUNUSBEY sk / ESKİŞEHİR mah DOLAPDERE sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BOZKURT, SAVAŞ sk / MEŞRUTİYET mah HALASKARGAZİ, MADALYON sk bölgelerinde 18/11/2023 00:00:00 - 18/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35142691

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah SİLAHŞÖR sk bölgelerinde 18/11/2023 03:00:00 - 18/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35153017

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah DARÜLACEZE sk bölgelerinde 18/11/2023 10:00:00 - 18/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35148359

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ÇALI sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1374., 1374/1., 1375/3., 1376., 1377., 1426., 1426/1., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1457., 1458., 1459., 1460., 1461., 1462/1., 1464., 1464/1., 1466., 1467., 1500., 1501., 1502., 1502/1., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1508., 1508/1., 1509., GAZİ sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 35152033

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk / ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/5), SEYİTNİZAM, ÇINAR 10, ÇINAR 9, ŞEHİT YILDIRAY MENTEŞE sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.