İstanbul'da elektrikli scooterin bataryası patladı, evde yangın çıktı!
İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın bodrum katında şarj edilen elektrikli scooterin bataryasının patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 18.50 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Kadın Nine Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.
Edinilen bilgiye göre binanın bodrum katında şarj edilen elektrikli scooterin bataryasının patlaması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: #elektrikli scooter #Batarya #patlama
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