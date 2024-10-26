Yeni Fiat 600 Türkiye’de: İşte elektrikli ve hibrit modelin fiyatı ve tüm özellikleri

Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:44

Güncelleme: 26.10.2024 - 15:46

Fiat’ın B segmentine dönüşünü simgeleyen iddialı modeli 600, elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunuldu. Şehir ve doğa tutkunları için ideal bir çözüm olan Fiat 600, markanın İtalyan tarzını ve sürdürülebilirlik değerlerini yansıtıyor. Fiat 600, ikonik dış tasarımı, 4,17 metre uzunluğu ve 15 litre iç depolama kapasitesiyle kabin içerisinde benzersiz ve keyifli bir deneyim sunuyor.

FIAT 600, DIŞI İKONİK, İÇİ DOLCE VITA (TATLI HAYAT)

Yeni Fiat 600e, adını orijinal 600'den alıyor ve İtalyan tarzına sadık bir görünüm sergiliyor. Otomobilin iç ve dış tasarımı İtalyanca’da “Tatlı Hayat” anlamına gelen Dolce Vita’ya atıfta bulunan felsefesini yansıtıyor. 5 kapılı gövdesiyle yeni Fiat 600, 5 koltuğu ve 15 litrelik iç hacmiyle rahat bir iç mekan sunuyor. 385 litrelik oldukça kullanışlı bagajıyla geniş bir taşıma alanı sunarken, kullanıcılarının kişisel eşyalarını, örtü ve esnek bardak tutuculara sahip akıllı merkezi konsolda, koltuk ceplerinde ve ön depolama alanlarında saklayabilmelerine de olanak sağlıyor. Daha konforlu bir sürüş için sürücü koltuğu, elektrikli koltuk ayarı ve sırt masajı işlevi de kullanıcılara sunuluyor.

Fiat 600’ün her iki versiyonu, yakınlık sensörlü anahtarsız giriş sayesinde, otomobilin kapı ya da bagajının açık unutulma olasılığını ortadan kalkıyor. Fiat 600’de ayrıca 360 derece park sensörleri ve dinamik kılavuz çizgilerine sahip 180 derece geri görüş kamerası, park manevralarını destekliyor.

Fiat 600, konfor ve bağlanabilirlik açısından yolculukları çok daha keyifli hale getirecek özelliklerle de donatılıyor. Eller serbest elektrikli bagaj kapağı, otomatik klima, karanlık ve yağmur sensörü bunlardan bazıları. Ayrıca navigasyon, kablosuz CarPlay ve Android Auto işlevleriyle 10,25 inçlik bilgi-eğlence ekranı, 6 hoparlörlü bir ses sistemi ve 7 inçlik dijital gösterge ekranı otomobilin fonksiyonel ve konfor özelliklerini tamamlıyor.

YENİ FIAT 600E, UZUN MENZİLİYLE MESAFELERİ KISALTIYOR

Yeni Fiat 600e çok yönlü kullanım özellikleri dışında uzun menziliyle de dikkat çekiyor. 54 kWsa kapasiteli lityum-iyon bataryasıyla, WLTP ortalama çevrimde 400 kilometreye ve WLTP şehir içi çevrimde 591 kilometreye varan menzil sunuyor. Bu da yeni Fiat 600e’yi hem şehir içi hem de hafta sonu seyahatleri için ideal yol arkadaşı yapıyor. 100 kW hızlı şarj sistemi ile donatılan 600e’ye yüzde 80 şarj için yarım saatten daha kısa bir süre yeterli oluyor. Mod 3 şarj kablosu ile 11 kW şarjı destekleyen model, evde duvar tipi şarj istasyonunda veya halka açık şarj istasyonlarında 6 saatten daha kısa sürede tam şarj sağlıyor. 600e’nin 115 kW gücündeki elektrik motoru 0-100 kilometre hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. Sürüş gereksinimine uyarlamak üzere eko, normal ve spor olmak üzere üç farklı sürüş modunda kullanım tercih edilebiliyor.

YENİ FIAT 600 HYBRID

Gelişmiş hibrit teknolojisi ile donatılan 600 Hybrid’in Mild-Hybrid (MHEV) motoru, otomatik şanzımanlı bir içten yanmalı motora kıyasla daha düşük yakıt tüketimi, yüzde 15'e kadar daha düşük CO2 emisyonu ve gelişmiş sürüş dinamikleri sağlıyor.

Araç, sadece saatte 30 kilometreden düşük hızlarda şehir içinde seyahat ederken değil, daha yüksek hızlarda ve aynı zamanda yokuş aşağı inişte ya da otoyolda gaz pedalı bırakıldığında akıcı ve elektrikli bir sürüş deneyimi sunuyor.

600 Hybrid’in sürüş performansı, 136 beygire kadar güç üretebilen 3 silindirli 1,2 litrelik içten yanmalı motor, 48 Volt Li-ion batarya ve çift kavramalı e-DCT6 şanzıman arasındaki sinerjiye dayanıyor.

Çevre dostu hibrit motoruyla 0’dan 100 kilometer hıza 8,5 saniyede çıkabilen Fiat 600 Hybrid’in anlık tork dağıtım özelliği sayesinde, içten yanmalı motorun performansı, yeniden çalıştırma esnasında seri bir şekilde destekleniyor ve performans optimize edilerek “turbolag” etkisi azaltılırken gaz pedalına anında tepki verilmesi sağlanıyor.

İLERİ TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Fiat 600e günlük hayatı kolaylaştıran ileri teknolojiye sahip güvenlik ve sürüş destek özellikleriyle donatılıyor. Seviye 2 otonom sürüş destek sistemleri ile güvenliğine de katkı sağlıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme sistemi (ACC), öndeki aracın hızına göre yavaşlama veya hızlanma sunarken, Akıllı Hız Yardımcısı, hız sınırlamalarını okuyor ve uygulanmasını öneriyor. Kör Nokta Asistanı, kör noktaları izliyor ve yan aynadaki uyarı ışıklarıyla herhangi bir engele karşı uyarıyor. Ayrıca Start&Stop, Elektrikli Park Freni, bisikletlileri ve yayaları algılayan Otomatik Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Algılama gibi işlevler de sürücüyü destekliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÜNYASINA YENİ BİR HİZMET: FIAT E-PLUS

Fiat E-Plus, Watt DC şarj istasyonlarında şarj bitmesi durumunda ücretsiz mobil şarj hizmeti, yüzde 5 indirim, yazlık bölgelere yüzde 50 indirimli transfer imkanı ve ücretsiz vale hizmeti, bu paketin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor. Ayrıca, duvar tipi şarj ürünlerinde yüzde 10, lastik satışında yüzde 15 indirim ve ücretsiz lastik depolama hizmeti de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Yeni Fiat 600’ün 600e La Prima 1.389.900 Bin TL’den; kasım ayından itibaren satışa sunulacak olan 600 Hybrid Urban ise 1.489.900 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

AYTAÇ: ÜRÜN GAMIMIZ ZENGİNLEŞTİ

Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç; “Yeniliklerle başladığımız 2024 yılını, markamızın ikonik modeli 600’ü pazara sunarak kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl Mart ayında, Fiat Topolino’yu tüketiciyle buluşturduk. Temmuz’da ise Türkiye otomotiv pazarının en çok tercih edilen SUV modellerinden Egea Cross, yeni bir özelliğe daha kavuştu. Traction+ çekiş sistemi Egea Cross'un tüm versiyonlarında standart donanım olarak sunduk. Böylelikle otomobil ürün gamımız daha da zenginleşti” dedi.

Türkiye pazarında Fiat markasının hibrit motorlu ürünlerinin satışına 500 ve Panda ile başladıklarına da değinen Aytaç, ardından markanın Türk tüketicisi tarafından çok sevilen Egea Hybrid’in piyasaya sunulduğunu hatırlattı. 2023 yılında ise tamamen elektrikli Fiat 500; 2024’te ise Topolino ve şimdi 600 ile elektrifikasyon yolculuğunu sürdürdüklerine değindi.