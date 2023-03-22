İstanbul'da 'emanet motosiklet' kavgası: 3 yaralı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:44

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 12:02

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda, emanet motosiklet verme olayından dolayı kavgalı olan Doğukan T. ve Yunus K. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesiyle Doğukan T., cebindeki bıçağı çıkartarak Yunus K.’yi boynunudan ve yüzünden yaraladı. Yaralanan Yunus K. silahla Doğukan T.’yi bacağından vurdu.

Kavga esnasında seken mermi ise Yunus K.’nin kuzeni Murat U.’nun (31) beline isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Öte yandan polis ekiplerinin gözaltına aldığı Yunus K. tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yunus K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğukan T.’nin ise tedavisinin sürdüğü ve tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.