İstanbul'da emlak dolandırıcılığı... 100'ün üzerinde gözaltı!

Yayınlanma: 10.01.2023 - 18:11

Güncelleme: 10.01.2023 - 18:11

İstanbul’da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen yurttaları çeşitli bahanelerle paralarını alarak dolandıran çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 110 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin kurdukları emlak şirketi ile çok sayıda kişiye devre mülk sattığı, sattıkları devre mülkleri de yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni için satma vaadiyle tekrar mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para aldıkları iddia edildi.

110 KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul ve Yalova'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Sabah saatlerinde başlaya baskınlarda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı bulunan kişi sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul ve Yalova'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı bulunan kişi sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu belirtildi.

Şüphelilerin aynı devre mülkleri veya arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin çağrı merkezi kurarak kendilerine kurban aradıkları, buldukları kurbanları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerle ilgili olarak yaklaşık 200 şikayetçi olduğu öğrenildi.

LÜKS OTOMOBİLLERE DE EL KOYULDU

Polisin operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin kullandıkları lüks otomobillere de polis tarafından el konduğu öğrenildi. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda son model Ferrari marka bir otomobilin ele geçirildiği öğrenildi. El konan otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getiriliyor. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla 24 lüks ev aldıkları öğrenildi.