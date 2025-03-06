İstanbul'da emniyet şeridini ihlal eden sürücüye ceza yağdı

İstanbul Esenler'de emniyet şeridini ihlal eden sürücüye 10 bin 260 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da emniyet şeridini ihlal eden sürücüye ceza yağdı
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 12:44

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Batışehir Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün emniyet şeridini ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden tespit edilen sürücü C.T. yakalandı.

Polis merkezine götürülen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 10 bin 260 lira idari para cezası kesildi.


Etiketler: #Esenler #sürücü #emniyet şeridi

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