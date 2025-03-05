Düzce'de hareketli anlar! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarptı, sürücü sıkıştı!
Düzce’de kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarpan minibüste sıkışıp yaralanan sürücü Tunahan Kılıç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Feci kaza, saat 06.30 sıralarında D-100 kara yolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Ankara yönüne giden Tunahan Kılıç yönetimindeki 81 ADT 644 plakalı yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Hikmet Bekar yönetimindeki 81 ADP 820 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada, minibüs sürücüsü Tunahan Kılıç yaralandı. Kılıç, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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