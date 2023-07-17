İstanbul’da evlere giren yarasalar paniğe neden oldu

İstanbul’da iki ayrı eve yarasa girdi. Ev sahipleri tarafından yakalanan yarasalar cep telefonu ile kaydedilirken kavanoza konulup su verilen yarasalar tekrar doğaya salındı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:00
İstanbul’da evlere giren yarasalar paniğe neden oldu
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İstanbul'da 13 Temmuz’da akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir evde edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan aile üyeleri havanın sıcak olması nedeniyle açık halde bırakılan pencereden içeriye bir yarasanın girdiğini fark etti. Ancak içeriye giren yarasa bir anda izini kaybettirdi ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

2 FARKLI EVE YARASA GİRDİ

Ertesi gün yeniden görülen yarasa, ev sahibi tarafından yakalanarak bir kavanoza konuldu. Yavru olduğu görülen yarasanın susamış olabileceğini düşünen ev sahibi kavanozun içine biraz su koyarak hava alması için ise kapağına delikler açtı. Bir süre su içmesini bekleyen yurttaş daha sonra ise yakaladığı yarasayı tekrar doğaya saldı.

Aynı olay Silivri’de de yaşandı. Bir evin balkonuna giren yarasa haber verilmesi üzerine adrese gelen belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak götürüldü.


Yarasa İstanbul

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