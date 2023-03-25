İngiltere'deki yarasalarda Covid-19 benzeri bir virüs tespit edildi

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 14:16

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 14:17

İngiliz bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir çalışmada İngiltere'deki bazı yarasaların "Covid-19 benzeri virüs taşıdığını", yarasaların "sıradaki virüsü insanlara bulaştırabileceğini" açıkladı.

University College London, The Francis Crick Institute ve Imperial College London gibi kurumlardan gelen bilim insanları, İngiltere'deki 17 yarasa türü üzerinde geniş bir araştırma yürüttü.

Bristol, Birmingham ve Brighton yakınlarındaki bölgelerden olduğu düşünülen 17 yarasa türünün 16'sından 48 dışkı örneği alan bilim insanlarının, elde ettikleri bulgular, "daha önce hiç görülmemiş" bir virüsün (RhGB07) insanları enfekte etmekten sadece birkaç "mutaasyon" uzakta olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, yeni bir pandemi ihtimalinin "düşük" olduğunu savunurken, RhGB07'nin bu türünün gözetim altında tutulması gerektiğini aktardı.

"İNGİLTERE'DE 17 YARASA TÜRÜ BULUNUYOR"

Çalışma raporunda, "Bu çalışmada, Birleşik Krallık'taki neredeyse tüm yarasa türlerinden coğrafi ve zamansal olarak çeşitli örnekler elde etmek için mevcut bir yarasa rehabilitatör ağını kullandık. Bunun, henüz insanları enfekte edebilecek ya da edemeyecek ancak gelecekte bunu yapma yeteneğini geliştirebilecek hayvan kaynaklı yeni virüsleri tanımlamak ve karakterize etmek için sürdürülebilir ve etkili bir gözetim modeli olabileceğini savunuyoruz. Birleşik Krallık'ta 17 yarasa türü bulunmaktadır ve bunların çoğu evlerde, kiliselerde, ahırlarda ve diğer insan yapımı yapılarda tüneyebilmektedir" denildi.

Ayrıca raporda, "İnsanlarla yüksek habitat örtüşmesi, yarasaları evcilleştirilmiş ve çiftlik hayvanlarına yakın bir yere yerleştiriyor ve bu da yarasa kaynaklı virüslerin insanlara bulaşması için potansiyel köprü konakları olarak hizmet edebilir" ifadeleri yer aldı.