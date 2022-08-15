İstanbul'da feci kaza: 4 yaralı
İstanbul Sancaktepe’de iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.50 sıralarında Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi İmamrabbani Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerlerken karşı şeride geçen 33 ABN 488 plakalı gri renkteki otomobil, 34 BU 1713 plakalı beyaz renkteki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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