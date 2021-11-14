İstanbul'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Ümraniye'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
İstanbul Ümraniye Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağında, D.E. idaresindeki 34 LAJ 020 plakalı servis minibüsü, S.K. yönetimindeki 34 DCC 957 plakalı otomobil, Y.U'nun kullandığı 34 ESU 53 plakalı otomobil ile sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 RB 3199 plakalı otomobil, 34 CZA 295 plakalı otomobil ve 41 FT 091 plakalı panelvan çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan 1'i ağır 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye işçilerince yola kum dökülmesinin ardından kavşak yeniden trafiğe açıldı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'dan, dolar iddiası
- Bu görüntülerden sonra bir açıklama daha geldi
- '20 yıldır oy veriyorum; o olay bitmiştir!'
- AKP ve MHP'de çöküş
- Erdoğan hakkında çarpıcı iddia
- Cemil Çiçek'ten 'yüzde 50+1' uyarısı
- Taksim Meydanı'nda 'dolar' protestosu
- İstanbul Bağcılar'da patlama
- Eski AKP'li vekil Alevi ve Kürt yurttaşları hedef aldı
- 'Zeliha' 15 yıl sonra farklı dizide