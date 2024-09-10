İstanbul'da feci olay... Döviz bürosunda para bozduran şahıs kapkaççıların hedefi oldu

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu bir şahıs, döviz bürosunda bozdurduğu yüklü miktarda parayla sokakta yürürken, kendisini takip eden motosikletli iki şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaççılardan birinin yakalandığı, diğer şahısla ilgili olarak çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da feci olay... Döviz bürosunda para bozduran şahıs kapkaççıların hedefi oldu
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İHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 11:04

Olay, geçen günlerde İstanbul ilçesi olan Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Ahmat A., girdiği döviz bürosunda yüklü miktarda döviz bozdurarak para dolu poşetle dışarı çıktı.

Kendisini takip eden motosikletli iki şahıstan habersiz şekilde sokakta yürüyen şahıs, kısa süre sonra kapkaça uğradı. Olayın ardından Ahmad A., polise haber verirken, harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri saha ve güvenlik kamera çalışması başlattı. Saatlerce süren çalışmanın ardından şahısların kimlik tespiti yapılırken, harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri Yasin P.’yi kıskıvrak yakaladı.

Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, yaşanan kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Esenyurt #Döviz bürosu #gasp

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