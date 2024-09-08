Kadıköy'de dehşet anları: Aracın önünü kesip içindekileri darbettiler!
Kadıköy’de seyir halindeki aracın önünü kesen bir grup, otomobillerinden inerek durdurdukları araçtaki 3 kişiyi yumruklarla darbetti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Suadiye Sahil Yolu’nda dün akşam saat 23.00 sıralarında trafikte otonobilleriyle ilerleyen bir grup, bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki aracın önünü kesti.
Yolun bir şeridini trafiğini kapatan grup, akan trafiğe aldırmadan otomobillerinden indi. Şüpheliler durdurdukları araçtaki 3 kişiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kalabalık grup küfürler savurarak araçtakileri yumruklarla darbetti.
KAMERAYA YANSIDI
Çevredekiler kavgayı ayırmak için araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Araç içerisindekileri darbeden şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaştı.
O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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