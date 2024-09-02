İstanbul'da film gibi olay... Eski sevgili düğün bastı: 2 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta eski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:56
Abone Ol google-news

İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 sokakta eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırırdı.

Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


112 Acil haberleri Esenyurt haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var!

Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var!
Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 1’i polis 2 kişi yaralandı

Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 1’i polis 2 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler