İstanbul'da film gibi olay... Eski sevgili düğün bastı: 2 yaralı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:56

Güncelleme: 02.09.2024 - 11:56

İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 sokakta eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırırdı.

Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.