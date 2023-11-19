İstanbul’da fırtına: 2 bin 921 ihbara müdahale edildi!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 14:50

Güncelleme: 19.11.2023 - 14:50

İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapan soğuk ve yağışlı hava halen etkili olmaya devam ediyor. Sistem nedeniyle dün 14 dereceler civarındaki sıcaklıklar bugün 2 derecelere kadar gerilerken yağışlar sabah erken saatlerde il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülüyor. Sabaha karşı Hadımköy civarına kar yağdı. İBB ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tahminine göre bugün içerisinde fırtına (60-100km/s) ile birlikte görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde öğle saatlerine (16.00) kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

METREKAREYE 30 İLA 82 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar neticesinde İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 82 kg aralığında yağış kaydedilirken, pazar sabah 09.00 itibariyle en fazla yağış Beykoz (82 kg/m2) , Ümraniye (72.2 kg/m2), Sancaktepe (70.3 kg/m2) ve Sarıyer (70 kg/m2) ilçelerinde ölçüldü.

İBB EKİPLERİ 2 BİN 921 İHBARA MÜDAHALE ETTİ

Fırtına ve yağış nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İBB ekipleri 5 bin 45 personel, 2 bin 104 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahalelerde bulundu. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle dün sabah saatlerinden itibaren İBB komutalarına gelen 2 bin 921 ihbara (su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi, tehlike arz eden parça vb.) müdahale edilirken, önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Hâlihazırda ekiplerin müdahale çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

HADIMKÖY’E KAR YAĞDI, TUZLAMA YAPILDI

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul’da Hadımköy yolu ve Beykent bölgesinde son bir saat içerisinde hafif kar yağışı gerçekleşti. Buzlanma ihtimaline karşılık el ekipleriyle tuzlama yapıldı.

FIRTINAYA DİKKAT

Gün içerisinde fırtına (60-100km/s) ile birlikte görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde öğle saatlerine (16:00) kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

153 ÇÖZÜM MERKEZİ'NDE YÜZDE 98.1 CEVAPLAMA ORANI SAĞLANDI

Alo 153 Çözüm Merkezi’nce 18 Kasım 2023 tarihinde toplamda 23 bin 389 çağrı geldi. Gelen çağrılardan 22 bin 952 adeti yüzde 98,1 cevaplama oranı ile karşılandı. Çağrı yoğunluğu Ulaşım (7.914), İSKİ (7 bin 109) , İstanbul Masası (3471) şeklinde sıralandı.

İBB’DEN EVSİZLERE YUVA DESTEĞİ

İstanbul için verilen turuncu alarm sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşların fırtınadan zarar görmemesi için Kış Hizmetleri’ni başlattı.

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Zabıta, İtfaiye, Sosyal Hizmetler, Destek Hizmetleri, Emlak ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlıklarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen İBB Evsizlere Kış Hizmeti; sağlık hizmetlerinden sosyal desteğe, ulaşımdan barınmaya değin geniş yelpazede bir hizmet bütününü oluşturuyor.Hizmet kapsamında; evsiz vatandaşlar, soğuk havaya maruz kaldıkları yerlerden İBB Ekiplerince alınarak İBB Tesislerine getirildi. İBB ekiplerince kayıtları alındıktan sonra İBB Tesislerinde ağırlanmaya başlanan vatandaşlara pek çok destek sunuldu.