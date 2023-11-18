BUDO duyurdu... Deniz otobüsü seferlerine 'fırtına' engeli!

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:25
BUDO duyurdu... Deniz otobüsü seferlerine 'fırtına' engeli!
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Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada; saat 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, saat 14.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

5 SEFER YAPILAMADI!

BUDO'nun saat 08.00 ile 10.00 saatlerindeki 5 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.


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