İstanbul'da gece etkili olan sağanakta dakikada 65 şimşek çaktı
İstanbul'da gece etkili olan sağanakta en fazla yağış metrekareye 113 kilogram ile Sarıyer'de kaydedilirken kentte dakikada 65 şimşek çaktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur, Anadolu Yakası'nda Boğaz çevresinde, Avrupa Yakası'nın ise genelinde etkili oldu.
En fazla yağış metrekareye 113 kilogram ile Sarıyer, 99 kilogram ile Büyükçekmece, 96 kilogram ile Eyüpsultan, 78 kilogram ile Şişli ve 76 kilogram ile Beykoz ilçelerinde kaydedildi. Diğer ilçelerde ise bu oranın metrekareye 20-50 kilogram aralığında olduğu gözlendi.
Anlık şimşek verisi haritalarına göre, kentte dakikada 65 şimşek çaktı.
Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da bayramın diğer günlerinde yağış beklenmezken yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ila 31 derece aralığında seyredecek.
Video Haberler
- İlginç görüntü: Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı
- Beykoz'da su baskını: Bir eve yıldırım düştü
- Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
- 7 aile arasında kavga: 5’i ağır 54 yaralı
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
- Takım patronundan İtalyan medyasına tepki!
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- Hedef gösterdi, maskesi düştü
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- 'Biz bu değiliz'
- '2002'deki oy seviyesinin altına indi'
- ‘Elinizdeki dosyaları bitirin’ talimatı
- İstanbul'da gece saat 01.00...