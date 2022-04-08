İstanbul’da hafta sonu trafiği: Uzun kuyruklar oluştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre saat 17.30’dan önce trafik yoğunluğu yüzde 60’ı geçti.
İstanbul’da haftanın son iş gününde yurttaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü.
Anadolu yakasında D-100 karayolunda çift yönlü trafik oluşurken, yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, yoğunluk ise yüzde 62 olarak ölçüldü.
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