İstanbul’da hafta sonu trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre saat 17.30’dan önce trafik yoğunluğu yüzde 60’ı geçti.

İHA
08 Nisan 2022 Cuma, 17:52
İstanbul’da hafta sonu trafiği: Uzun kuyruklar oluştu
Abone Ol google-news

İstanbul’da haftanın son iş gününde yurttaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü.

Anadolu yakasında D-100 karayolunda çift yönlü trafik oluşurken, yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, yoğunluk ise yüzde 62 olarak ölçüldü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler