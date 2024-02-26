İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 26 Şubat İstanbul'da yollar ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar...

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 26 Şubat İstanbul'da yollar ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 09:52
İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 26 Şubat İstanbul'da yollar ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar...
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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle İstanbul'da pazartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 26 Şubat İstanbul'da yollar  ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 25 Şubat Pazar günü saat 20.00 itibarıyla devlet demiryollarına ait otopark araç alımına kapalı olurken, pazartesi program bitimine kadar Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanı da araç alımına kapalı olacak.

26 Şubat Pazartesi günü 06.00'dan itibaren program bitimine kadar İETT Kazlıçeşme son durağı kullanıma kapalı olacak.

Ayrıca Fatih ilçesi Sirkeci İstasyon Caddesi, 26 Şubat saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapalı olacak.

ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?

Sahil Kennedy Caddesi, Ankara Caddesi.


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