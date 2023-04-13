İstanbul'da hareketli saatler: Kolonlar patladı, 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
İstanbul Bahçelievler'de kolonları patlayan 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Bina sakinlerinin bodrum kattaki kolonlardan gelen sesler nedeniyle binayı boşalttığı öğrenildi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi, Alpay Caddesi'nde bulunan ve 12 daireden oluşan 6 katlı binada meydana geldi.
Bina sakinlerinin kolonlardan gelen sesler nedeniyle ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen ekipler, çökme riski nedeniyle binayı boşalttı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binanın kolonlarında meydana gelen patlama ise iş yeri çalışanı tarafından görüntülendi.
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