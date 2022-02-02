İstanbul'da helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik il genelinde çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon yaptı.
Operasyonun yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Nazenin Sokak'ta bulunan bir gecekondu oldu. Havadan helikopterle destek verilen operasyonda, adrese özel harekat ekibinin baskınıyla girildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, narkotik ekipleri ise evde narkotik köpeği ile arama yaptı.
Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeye erişime bariyer - M. Önder TEKİN
- Dış güç
- Dış politikadaki b-ataklıklar!
- İstanbul’da görkemli etkinlikler
- Futbol dünyamız!
- İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon
- Yolda dehşet: Ateşe verilen valizden çıktı
- TSK'den 'Kış Kartalı' harekatı
- Fenerbahçe’den Efecan atağı
- İstanbul'da gizemli kazı: Ekipler nöbette