İstanbul'da helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 06:12

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik il genelinde çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon yaptı.

Operasyonun yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Nazenin Sokak'ta bulunan bir gecekondu oldu. Havadan helikopterle destek verilen operasyonda, adrese özel harekat ekibinin baskınıyla girildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, narkotik ekipleri ise evde narkotik köpeği ile arama yaptı.

Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



