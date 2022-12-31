İstanbul'da 'helikopterli' yılbaşı denetimi
Tüm Türkiye'de yeni yıl öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan denetim yaptı.
Yeni yıla saatler kala, Türkiye genelinde denetimler sürüyor. Son olarak Maslak Kışlası'ndan hareket eden jandarma helikopteri, Uskumruköy, Riva ve 16 farklı nokta üzerinde uçuş gerçekleştirerek havadan yılbaşı denetimlerini sürdürdü.
Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerin plakaları helikopter kamerasıyla tespit edilip karadaki ekiplere bildirildi.
HAVADA TESPİT, KARADA CEZA
Trafikte ihlal yapan sürücüler karadaki ekipler tarafından durdurularak ceza kesildi.
Yurttaşların güvenliği için helikopterli denetimin gün boyu sürdüreceği kaydedildi.
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