İstanbul'da 'helikopterli' yılbaşı denetimi

31 Aralık 2022 Cumartesi, 14:45

Yeni yıla saatler kala, Türkiye genelinde denetimler sürüyor. Son olarak Maslak Kışlası'ndan hareket eden jandarma helikopteri, Uskumruköy, Riva ve 16 farklı nokta üzerinde uçuş gerçekleştirerek havadan yılbaşı denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerin plakaları helikopter kamerasıyla tespit edilip karadaki ekiplere bildirildi.

HAVADA TESPİT, KARADA CEZA

Trafikte ihlal yapan sürücüler karadaki ekipler tarafından durdurularak ceza kesildi.

Yurttaşların güvenliği için helikopterli denetimin gün boyu sürdüreceği kaydedildi.