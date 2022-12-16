Rusya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde helikopter düşmesi sonucu 3 kişi öldü.
Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Mi-8 model helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Buryat Cumhuriyeti’nde bulunan havalimanına Mi-8 model helikopterin sert iniş yapması nedeniyle alev aldığı belirtildi.
Kazada helikopterde bulunan 3 kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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