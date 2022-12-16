Rusya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde helikopter düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 17:14
Rusya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
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Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Mi-8 model helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Buryat Cumhuriyeti’nde bulunan havalimanına Mi-8 model helikopterin sert iniş yapması nedeniyle alev aldığı belirtildi.

Kazada helikopterde bulunan 3 kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


Rusya Buryat Cumhuriyeti

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