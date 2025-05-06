İstanbul'da hırdavat dükkanına silahlı saldırı!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 08:58

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:25

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde 4 Mayıs Pazar günü saat 04.00 sıralarında silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER ARANIYOR

Polisin yaptığı incelemede, dükkana çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 10 adet boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, hırdavat dükkanına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.