İstanbul'da hırdavat dükkanına silahlı saldırı!
Sultanbeyli'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hırdavat dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde 4 Mayıs Pazar günü saat 04.00 sıralarında silahlı saldırı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER ARANIYOR
Polisin yaptığı incelemede, dükkana çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 10 adet boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, hırdavat dükkanına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.
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