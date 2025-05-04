Çiğ köfteciye silahlı saldırı! Motosikletli saldırgan ateş açtı: 1 yaralı

Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:24

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:25

Korkutan olay, dün saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak’ta faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesinde meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen kasklı şahıs, motosikletiyle geldiği çiğ köftecide çalışan iş yeri sahibi Adil S.’ye (37) tabancayla defalarca ateş etti. Mermilerden biri bacağına isabet eden işletme sahibi yaralandı.

YARALININ DURUMU İYİ

Şüpheli geldiği motosiklet ile hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.