İstanbul’da hissedilen deprem sonrası Övgün Ahmet Ercan’dan kritik açıklama
Yalova Çınarcık’ta meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından “Büyük deprem beklemiyorum” açıklamasında bulundu.
Marmara Denizi'nde Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem İstanbul’dan da hissedildi.
Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “23.57’de Yalova- Çınarcık’da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.
23.57'de Yalova- Çinarcık'da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyuk deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok. pic.twitter.com/MxX5mbZEOB— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) December 17, 2023
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