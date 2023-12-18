İstanbul’da hissedilen deprem sonrası Övgün Ahmet Ercan’dan kritik açıklama

Yalova Çınarcık’ta meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından “Büyük deprem beklemiyorum” açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 00:41
İstanbul’da hissedilen deprem sonrası Övgün Ahmet Ercan’dan kritik açıklama
Abone Ol google-news

Marmara Denizi'nde Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem İstanbul’dan da hissedildi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “23.57’de Yalova- Çınarcık’da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.


deprem İstanbul deprem Ahmet Ercan Övgün Ahmet Ercan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

İlgili Haberler

Son dakika... Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika... Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi?

İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi?

En Çok Okunan Haberler