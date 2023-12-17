Son dakika... Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika... AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul, Bursa ve Yalova olmak üzere birçok ilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova Çınarcık olan depremin derinliği 11.8 km olarak ölçüldü.
Saat 23.53'te meydana gelen deprem, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere birçok ilden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)
Tarih:2023-12-17
Saat:23:53:52 TSİ
Enlem:40.72167 N
Boylam:29.09944 E
Derinlik:11.18 km
Detay:https://t.co/0FNKj0qUep@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Depreme ilişkin X hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.
"POTANSİYEL TEHLİKE VAR"
Öte yandan depremin ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu tür depremler bir şeyin tetikleyicisi olmayabilir. Biz bu depremleri o bölgenin canlılığı olduğu açısından kabul ederiz. Depremin bize mesajı bu bölgenin potansiyel bir tehlikesi var. 4 büyüklüğünü geçen her depremde insanlarımız küçükte olsa hissediyorlar" ifadelerini kullandı.
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