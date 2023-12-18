İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi?
İstanbul'da yaşayan yurttaşlar aksam saatlerinde hissedilen depremin nerede olduğunu, merkez üssünü merak ediyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi? İşte ayrıntılar...
Sarsıntı hisseden yurttaşlar deprem olup olmadığını araştırıyor. Aksam saatlerinde başta İstanbul olmak üzere çeşitli yerlerde hissedilen depremin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi?
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
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