Yayınlanma: 18.12.2023 - 00:04

Güncelleme: 18.12.2023 - 00:04

Sarsıntı hisseden yurttaşlar deprem olup olmadığını araştırıyor. Aksam saatlerinde başta İstanbul olmak üzere çeşitli yerlerde hissedilen depremin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.