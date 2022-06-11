İstanbul’da hortum oluştu!

Yurt genelinde yağışlı hava etkili olurken İstanbul Silivri'de öğle saatlerinde hortum çıktı.

(DHA)
11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:13
İstanbul’da hortum oluştu!
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İstanbul’un batısında öğle saatlerinde yağmur etkili oldu.

Silivri’de de kara bulutlar gökyüzünü kaplarken hortum oluştu.

Hortum yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini yitirdi.


İstanbul silivri hortum
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