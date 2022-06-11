İstanbul’da hortum oluştu!
Yurt genelinde yağışlı hava etkili olurken İstanbul Silivri'de öğle saatlerinde hortum çıktı.
İstanbul’un batısında öğle saatlerinde yağmur etkili oldu.
Silivri’de de kara bulutlar gökyüzünü kaplarken hortum oluştu.
Hortum yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini yitirdi.
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