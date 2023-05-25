2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İstanbul'da indirim izdihamı

İstanbul Esenyurt'ta bir züccaciye mağazasının açılışında indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenler izdiham yaşanmasına neden oldu. Mağaza kapısının açılmasıyla müşteriler koşarak ve birbirlerini iterek içeri girmeye çalıştı.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2023 - 13:00
İstanbul'da indirim izdihamı
Abone Ol google-news

Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde züccaciye ürünleri mağazası açılışında fiyat indirimi yaptı. İndirimli fiyattan alışveriş yapmak isteyenler saatler önce mağaza önünde beklemeye başladı. Sosyal medya hesaplarından günler öncesinden indirim duyurusu yapan mağaza kapılarını açar açmaz müşteriler içeri girmek için izdiham oluşturdu.

Mağazada 500 liralık çaydanlıkları 50 liraya, 300 liralık bardak takımlarını 50 liraya, tencere setlerini 200 liraya almak isteyen müşterilere görevliler tarafından uyarı yapıldı. Kapıların açılmasıyla içeri giren çoğunluğu kadınlardan oluşan müşteriler mağaza içinde de yoğunluk oluşturdu. 


Esenyurt izdiham

İlgili Haberler

İndirim yapan mağazanın önünde izdiham yaşandı

İndirim yapan mağazanın önünde izdiham yaşandı
Bu tabloyu AKP yarattı: Ankara'da ucuz kaşar peynir izdihamı

Bu tabloyu AKP yarattı: Ankara'da ucuz kaşar peynir izdihamı
Sivas’ta duyan akın etti! Mağazada indirim izdihamı

Sivas’ta duyan akın etti! Mağazada indirim izdihamı

En Çok Okunan Haberler