Bu tabloyu AKP yarattı: Ankara'da ucuz kaşar peynir izdihamı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:57

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:03

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği, hayat pahalığının 21 yılın en yüksek seviyesine tırmandığı Türkiye'de, AKP iktidarının yarattığı ekonomik krizin adeta kanıtı niteliğinde yeni görüntüler kaydedildi.

NEREDEYSE BİRBİRLERİNİ EZDİLER

1 kilo kıymanın hatta soğanın bile 'lüks' haline geldiği şu günlerde; Ankara'da bir markette ucuz kaşar izdihamı yaşandı. İndirime giren kaşarları almak için akın eden yurttaşlar nerdeyse birbirlerini ezdi.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.