Bu tabloyu AKP yarattı: Ankara'da ucuz kaşar peynir izdihamı

Yurttaşların hayat pahalılığı ile mücadele ettiği Türkiye'de, ekonomik krizi doğrular nitelikte yeni görüntüler kaydedildi. Ankara'da çekildiği belirtilen videoda bir markette satışa sunulan ucuz kaşar peynir izdihama neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:57
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Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği, hayat pahalığının 21 yılın en yüksek seviyesine tırmandığı Türkiye'de, AKP iktidarının yarattığı ekonomik krizin adeta kanıtı niteliğinde yeni görüntüler kaydedildi.

NEREDEYSE BİRBİRLERİNİ EZDİLER

1 kilo kıymanın hatta soğanın bile 'lüks' haline geldiği şu günlerde; Ankara'da bir markette ucuz kaşar izdihamı yaşandı. İndirime giren kaşarları almak için akın eden yurttaşlar nerdeyse birbirlerini ezdi.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


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