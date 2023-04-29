İndirim yapan mağazanın önünde izdiham yaşandı

Yayınlanma: 29.04.2023 - 15:21

Güncelleme: 29.04.2023 - 15:59

Enflasyon nedeniyle yiyecek, giyecek ve ev eşyaları gibi ihtiyaçları karşılamakta zorlanan yurttaşlar, indirim yapılan mağaza ve internet sitelerini takip etmeye başladılar.

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir züccaciye zincirine ait şubede yüzde 70 indirim olduğunu duyanlar sabah erken saatlerde sıraya girdi.

Şube önünde artan kalabalık her geçen saat artınca yoğunluk oluştu. Kepenklerin açılması ile birlikte bir anda kapıda izdiham oluştu.

İçeri girmede zorlananlar buldukları ürünleri aldı. Mağazaya girebilenler alabildiklerini güçlükle taşıdı.