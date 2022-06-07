İstanbul'da iş cinayeti: Otobüsün altında sıkışan işçi yaşamını yitirdi
İstanbul Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir eden işçi, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Saat 09.00 sıralarında İstanbul Beykoz'da gerçekleşen olayda, Beykoz-Kadıköy seferi yapan İETT otobüsü, Burunbahçe Durağı’nda arıza yaptı.
Arızayı tamir etmek için gelen 7/24 Yol Yardım Aracı ekibinden 45 yaşındaki Erdoğan Bulut, arızayı gidermek için çalıştığı sırada aracın altında kalarak sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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