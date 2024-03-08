İstanbul'da iş insanlarını silahla tehdit eden çete çökertildi!
İstanbul’da organize şekilde hareket ederek sermaye sahibi iş insanlarından silahlı tehdit yoluyla para almaya çalışan suç örgütüne operasyon düzenledi. 6 farklı eylemleri tespit edilen suç örgütüne üye 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde faaliyet gösteren bir suç örgütünün silahlı tehdit yoluyla, iş insanlarından para almaya çalıştığını tespit etti.
Polis ekipleri, suç örgütünün "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "ısrarlı takip" olmak üzere toplamda 6 ayrı suça karıştığını belirledi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul merkezli Aydın, İzmir, Diyarbakır illerinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında cezaevinde bulunanlar da dahil 19 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 102 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.
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