Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine 'sahte belgelerle' engel olan çeteye operasyon: 24 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancı uyruklu kişilerin, sahte raporlarla ve kira sözleşmeleriyle Türkiye’de kalmalarına neden olan 24 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:53
Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine 'sahte belgelerle' engel olan çeteye operasyon: 24 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ’rüşvet, resmi belgede sahtecilik’ ve ’göçmen kaçakçılığı’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin 25 farklı eylem ile menfaat karşılığı, içeriği sahte doktor raporları ile yine noterlikte düzenlenen içeriği sahte kira sözleşmeleri temin ettikleri belirlendi.

Bu yöntemle Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancıların sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edildi.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, 4 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 4 kişiye yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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