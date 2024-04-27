İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan şebekeye 'Mahzen-33' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahzen-33" operasyonuyla çok sayıda iş yerini kurşunlayan 16 kişinin yakalandığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 15:57
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, "İstanbul’un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen “Mahzen-33 operasyonlarında; Yağma, iş yeri kurşunlaması, çok sayıda silah bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı. Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" dedi.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İstanbul genelinde; 22.04.2024-26.04.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 16 şüphelinin; Pendik ilçesinde 25.04.2024 tarihinde eylemde kullanacağı değerlendirilen patlayıcı mühimmat ile yakalandığı, Beşiktaş ilçesinde iş insanının tehdit edilmesi eylemini yaptıkları, Esenyurt ilçesinde 22.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen kıraathane, kafe, terzi, börekçi, araç ve ikamet kurşunlaması olmak üzere 7 ayrı işyeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Gaziosmanpaşa İlçesinde 24.04.2024 tarihinde kişiyi kaçırma, hürriyetinden yoksun kılma eylemini yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:1 adet el bombası,1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1 adet çalıntı motosiklete el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."


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