İstanbul'da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
13 Mayıs 2022 Cuma, 12:09
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD Terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçti.

Ekipler bu sabah saat 06.00 sıralarında 9 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

 


İstanbul IŞİD

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler