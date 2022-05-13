İstanbul'da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD Terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçti.
Ekipler bu sabah saat 06.00 sıralarında 9 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
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