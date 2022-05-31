İstanbul'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

31 Mayıs 2022 Salı, 13:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD Silahlı Terör Örgütüne para transferi gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

TEM ekipleri, IŞİD Silahlı Terör Örgütüne para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekât ve yardım adı altında fon sağlandığını tespit etti. Paravan işletmeler kurarak yapmış oldukları para transferleriyle “6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet etme” ve “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçunu işlediği belirlenen 6 şüpheliye yönelik yakalama çalışması başlatıldı.

Bu sabah İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkındaki soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.