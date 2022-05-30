12 ilde IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
IŞİD Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.
Terör örgütü IŞİD'e karşı, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca; 27 şüpheliye yönelik 12 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa) bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildiği ifade edildi.
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