İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:30

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 12:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerinin, kentte IŞİD ile bağlantılı yapıların varlık gösterdiğine ilişkin istihbarat aldığı aktarıldı.

7 İLÇEDE 14 AYRI ADRESE OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalarda, İstanbul genelinde 7 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi. Yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirilen zanlılarla ilgili başlatılan soruşturma sürecinin devam ettiği aktarıldı.