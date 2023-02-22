İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik 7 ilçede 14 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 8 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerinin, kentte IŞİD ile bağlantılı yapıların varlık gösterdiğine ilişkin istihbarat aldığı aktarıldı.
7 İLÇEDE 14 AYRI ADRESE OPERASYON
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalarda, İstanbul genelinde 7 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi. Yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirilen zanlılarla ilgili başlatılan soruşturma sürecinin devam ettiği aktarıldı.
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