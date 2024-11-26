İstanbul'da IŞİD operasyonu: Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:10

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, sosyal medya platformlarında "bomba yapımı" ile ilgili bilgiler arayan D.K'yi tespit edip şüpheli üzerine yoğunlaştı.

D.K'nin E.S. ile hareket ettiğini belirleyen ekipler, 2 zanlının bombalı eylem hazırlığında olduğunu değerlendirdi.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından Gaziosmanpaşa'da aynı apartmanda iki farklı dairede yaşayan şüpheliler yakalandı.

Yapılan aramalarda yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, laboratuvar ve kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, terör örgütü IŞİD'in sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlarla dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan zanlıların 2021 yılında “IŞİD'e üye olmak” suçundan tutuklandıkları ve 2023’te tahliye oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #IŞİD

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