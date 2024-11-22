Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ'daki terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:12

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, geçmişte terör örgütü IŞİD için faaliyet gösterdiği öne sürülen 4 şüpheliyi belirlenen adreslerinde yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #tekirdağ #IŞİD #Operasyon

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