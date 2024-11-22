Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'daki terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, geçmişte terör örgütü IŞİD için faaliyet gösterdiği öne sürülen 4 şüpheliyi belirlenen adreslerinde yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #tekirdağ #IŞİD #Operasyon
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