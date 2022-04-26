İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

26 Nisan 2022 Salı, 09:48

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar sonucunda, bir şüphelinin yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan kimyasal malzemeleri depolamak için yer aradığı bilgisi üzerine hareket geçti.

Yapılan takip sonucunda, şüpheli S.E'nin uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan kimyasal toz ile sıvı maddeyi Silivri'deki bir depoya yerleştirdiği belirlendi.

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şüpheli S.E'nin, güvenlik güçlerine yakalanmamak için yerleşim yerlerinden uzak yeri seçerek ürettiği uyuşturucu maddeyi kent genelinde dağıtma hazırlığında olduğunu tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Depoya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli S.E'yi suçüstü yakaladı.

Depoda yapılan aramada, yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, metamfetamin yapımında kullanılan 1080 kilogram kimyasal toz ile 350 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli S.E, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada ekiplerce ele geçirilen 10 bin litre asetik anhidritten yaklaşık 4 bin 800 kilogram eroin, 1080 kilogram kimyasal tozdan 500 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 5 bin 300 kilogram uyuşturucu maddenin elde edilebileceği belirlendi.