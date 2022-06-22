İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evi'ne baskın: Mısır, Fas, Çad, Moritanya, Sudan...

22 Haziran 2022 Çarşamba, 13:13

Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde "şok evi" diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı evler tespit edildi.

'120 BİN 978 LİRA CEZA'

Saat 05.00 sıralarında 5 farklı ikamete gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 23'ü Mısır, 17'si Fas, 2'si Çad, birer kişi Moritanya, Cezayir, Ürdün, Somali ve Sudan uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Evleri düzensiz göçmenlere kiraya verdikleri belirlenen 5 kişi hakkında ise toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulanırken, yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.